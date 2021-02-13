تونس ومصر تؤكدان أهمية دول الجوار في دفع التسوية السياسية بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2021

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ووزير خارجية المصري سامح شكري على أهمية دور دول الجوار في الدفع باتجاه مسارات التسوية السياسية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أن الجانبين أكدا خلال اتصال هاتفي اليوم السبت على أهمية دور دول الجوار في الدفع باتجاه مسارات التسوية السياسية في ليبيا، وعلى ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور ضمن آلية دول الجوار الثلاثية التي تضم كل من تونس ومصر والجزائر للمساهمة في استعادة الامن والاستقرار لليبيا حتى يتفرغ الشعب الليبي لإعادة البناء والإعمار.

واستعرض الجانبان آخر التطورات في ليبيا ورحبا بالخطوات التى تم التوصل إليها مؤخرا من خلال اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وأعربا عن الأمل في أن تتوج هذه الجهود بتنظيم الانتخابات قبل ديسمبر 2021، وفقا لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في ملتقي الحوار السياسي الذي احتضنته تونس في شهر نوفمبر 2020.