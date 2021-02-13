المبروك الخطابي: 20 نائب برلمان من المنطقة الشرقية لمدينة صبراتة

كشف النائب البرلماني عن مدينة صبراتة، المبروك الخطابي، عن وصول 20 نائبا من المنطقة الشرقية حتى الآن إلى مطار زوارة ومنها إلى مدينة صبراتة.

وقال الخطابي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن نواب البرلمان ما زالوا يتوافدون على مدينة صبراتة، متوقعا وصول أكثر من 100 نائب لحضور الجلسة العامة المقرر الاثنين والثلاثاء المقبلين لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

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وأشار إلى أن الدائرة الثالثة عشرة، احتضنت الحدث وقامت بالترتيبات والتجهيزات اللازمة لذلك.

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