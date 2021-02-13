مليشيا “الردع” تنصب حصاراً إرهابياً على بني وليد

أفادت مصادر صحفية، أن عناصر “كتيبة 444” التابعة لما تعرف بمليشيا “الردع” الموالية لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بدأت في الثانية عشرة من صباح السبت وحتى الآن، بإيقاف السيارات عند الكمين الذي نصبته في بوابة دينار شمال مدينة بني وليد.

وأوضحت المصادر، أن الكمين يستهدف اعتقال مطلوبين لدى المليشيا، مشيرة إلى أن بعضهم ينتسبون للجيش ممن يقطنون في مدينة بني وليد.

ولفتت المصادر، إلى أن أعيان بني وليد والمجلس الاجتماعي عقدوا اجتماعا طارئًا، أمهلوا فيه تلك العناصر فرصة حتى فجر الأحد، للانسحاب من البوابة.

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج، قرارًا بفصل مليشيا “الردع” عن وزارة الداخلية، لتصبح جهازاً تابعاً له بذمة مالية مستقلة، وتم تنصيب المليشياوي عبدالرؤوف كارة، رئيسًا له.

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