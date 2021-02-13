سعد بن شرادة: زيارة «المنفي» لمدينة بنغازي خطوة جيدة

وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، زيارة رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي لمدينة بنغازي بالخطوة الجيدة.

وأكد «بن شرادة» في تصريح لصحيفة “الاتحاد” اليوم السبت، أن من يعارض الزيارة هي أصوات ترفض وحدة الدولة الليبية.

وأضاف أن هذه الأصوات والجماعات تعارض دائمًا وقد أرهقت البلاد خلال الست سنوات الماضية.

وشدد على أن لقاءات المنفي في مدينتي طبرق وبنغازي خطوة صحيحة وعليه عدم الالتفات للجماعات التي تهاجم تحركاته، مشيراً إلى أن جولته المقبلة ستشمل الغرب والجنوب خلال الفترة المقبلة للاستماع لكافة المكونات الليبية.