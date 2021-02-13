الوطنية للنفط تحفر بئر مياه بغابة جودائم

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حفرت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، بئر مياه ارتوازي بغابة جودائم دعمًا لمناشط الحركة العامة للكشافة والمرشدات.

وأفادت المؤسسة، أن حفر البئر يأتي ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، لافتًا إلى أن غابة جودائم تعتبر أحد الركائز الأساسية للمناشط الكشفية في ليبيا، كما أنها تعتبر مكان إشعاع ثقافي واجتماعي ورياضي وترفيهي مهم يقصده عامة الناس ومن كافة أنحاء ليبيا.

وقالت المؤسسة، إن حفر هذا البئر جاء كمساهمة منها للحفاظ على البيئة واستمرار هذه الغابة وحمايتها من الجفاف.