داخلية الوفاق: ضبط 16 مهاجر في زوارة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2021

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم السبت إنقاذ 16 مهاجر غير شرعي في عرض البحر بزوارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زوارة التابعة لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل، تمكنت من ضبط وإنقاذ قارب لمهاجرين غير شرعيين على متنه عدد 16 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم عدد (3 نساء و3 أطفال) وجدو بعرض البحر على متن قارب مطاطي متهالك.

وأكدت الوزارة أنه تم نقل المهاجرين إلى مقر وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زوارة، وتقديم المساعدات الانسانية والطبية لهم بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي والمنظمة الدولية للهجرة وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.