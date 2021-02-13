وزيرا خارجية مصر وتونس: ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة الليبية بما يحقق تطلعات الشعب

أكدا وزيرا خارجية مصر وتونس، ضرورة تكثيف الجهود من أجل إنهاء الأزمة الليبية بما يحقق تطلعات الشعب.

وبحسب اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري سامح شكرى، بنظيره التونسي عثمان الجرندي وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم السبت، تم بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أُطر التعاون القائمة بين مصر وتونس الشقيقة في أقرب وقت ممكن.

وأكد الوزيران خلال الاتصال ضرورة مواصلة الجهود العربية التي تستهدف التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، واتفقا على تكثيف الجهود أيضًا من أجل إنهاء الأزمة الليبية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

واتفقا أيضًا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبيّن المصري والتونسي حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وانتهز الوزير شكري هذه المناسبة لتهنئة الوزير الجرندي على رئاسة تونس الناجحة لمجلس الأمن خلال شهر يناير الماضي.