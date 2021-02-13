للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة.. مليشيات ما تعرف بالقوة الثالثة يغلقون بوابة الدافنية بمصراتة

أفادت مصادر صحفية، بأن مليشيات ما تعرف بـ”القوة الثالثة” قد أغلقت، السبت، بوابة الدافنية غرب مدينة مصراتة للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة.

وأضافت المصادر أن مليشيات ما تعرف بـ “القوة الثالثة” قاموا بإغلاق بوابة الدافنية -مصراتة- أول مدينة في شرق المنطقة الغربية، ومنع القادمين إلى مصراتة من المرور عبرها احتجاجا على عدم إلتزام حكومة الوفاق غير المعتمدة بوعودها بصرف مستحقاتهم خلال أسبوع واحد من اعتصامهم السابق.

وتابعت المصادر أن تلك المليشيات أكدت في بيان لها، أنها لن تفتح الطريق إلا بعد صرف مستحقاتهم المتوقفة عن الفترة من 2015 الى 2017.

وكانت مليشيات ما يعرف بالقوة الثالثة قد اعتصمت، الأسبوع الماضي، أمام بوابة الدافنية وأعلنوا إغلاقها إلا أن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، قد تعهد بصرف مستحقاتهم المتأخرة خلال أسبوع واحد، وهو مالم يحدث حتى الآن.

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