غريبيل: المرتزقة سيخرجون من ليبيا بأي وسيلة

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أكد، عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، العميد ركن الفيتوري غريبيل، إن المرتزقة سيخرجون من ليبيا طبقا لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.

أتى ذلك في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق، على حسابه الرسمي في “فيسبوك”.

وقال غريبيل، ” أكدنا مرارا ألا تهاون في إخراج المرتزقة، ولن نلتفت إلى مهلة أو زمن. المرتزقة سيخرجون من ليبيا بأي وسيلة”.

وأضاف، أن “اللجنة العسكرية تواصلت مع السلطة التنفيذية الجديدة التي أكدت دعمها الكامل لمسار عمل اللجنة، خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية طبقا لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار”.

وواصل غريبيل، “نتواصل مع الدول التي لديها بطرقنا الخاصة، وقد نقوم قريبا بزيارتها للضغط عليها قصد إيصال رسائل بشأن جديتنا وإصرارنا على رحيل مرتزقتهم من أراضينا بأسرع وقت”.