شكري والجرندي يؤكدان على أهمية دول الجوار لدفع مسارات التسوية السياسية في ليبيا

بحث وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، السبت، هاتفيا مع نظيره المصري، سامح شكري، آخر تطورات الأزمة الليبية.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إن الجرندي وشكري رحبا خلال الاتصال الهاتفي بالخطوات التى تم التوصل إليها مؤخرا من خلال اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، معربين عن أملهما في أن تتوج هذه الجهود بتنظيم الانتخابات المقررة لها ديسمبر 2021، وفقا لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في ملتقي الحوار السياسي الذي احتضنته تونس في شهر نوفمبر 2020.

وأضاف البيان أن الوزيرين أكدا على أهمية دور دول الجوار في الدفع باتجاه مسارات التسوية السياسية في ليبيا وعلى ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور ضمن آلية دول الجوار الثلاثية التي تضم كل من تونس ومصر والجزائر للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار لليبيا حتى يتفرغ الشعب الليبي إلى إعادة البناء والإعمار.

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