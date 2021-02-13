صبراتة تستقبل نواب البرلمان استعدادا لجلسة «ترتيبات منح الثقة» للحكومة

استقبلت مدينة صبراتة، مساء اليوم السبت؛ عددا من أعضاء مجلس النواب الليبي؛ قادمين من بنغازي للمشاركة في جلسة مجلس النواب الليبي، بعد غد الإثنين، والتي ستمهّد لجلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، كما يستمر توافد بقية الأعضاء إلى المدينة.

ونشرت صفحة مجلس النواب المنعقد في طرابلس، عددا من الصور للحظة وصول النواب من بنغازي إلى صبراتة، موضحة أن الأعضاء الذين وصلوا اليوم قدموا من المنطقة الشرقية، للمشاركة في الجلسة المزمع عقدها بعد غد الإثنين، والتي ستناقش مكان وجدول أعمال الجلسة الرسمية التي ستعقد عند اكتمال تشكيلة الحكومة، وعرضها على المجلس، فيما سيتجه بقية الأعضاء غداً إلى مقر إقامتهم في مدينة صبراتة.

وفي وقت سابق من اليوم كشف عضو مجلس النواب عن مدينة صبراتة، المبروك الخطابي، وصول 20 نائبًا من المنطقة الشرقية حتى الآن إلى مطار زوارة ومنه إلى مدينة صبراتة.

وقال الخطابي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن نواب البرلمان ما زالوا يتوافدون على مدينة صبراتة، متوقعًا وصول أكثر من 100 نائب لحضور الجلسة العامة، المقررة الإثنين والثلاثاء المقبلين؛ لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

عقيلة صالح يدعو أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة تشاورية في طبرق

المبروك الخطابي: 20 نائبا من المنطقة الشرقية في طريقهم إلى مدينة صبراتة

ودعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الإثنين الماضي، أعضاء المجلس إلى حضور «جلسة تشاورية» في طبرق، بعد غد الإثنين.

وأوضح عقيلة في دعوته للنواب التي نشرها موقع المجلس على الإنترنت أن الجلسة ستخصص «لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الثقة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها».

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