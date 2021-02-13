“الوطنية للنفط”: بدء حفر بئر مياه ارتوازي بغابة جودائم

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن بدء حفر بئر مياه ارتوازي بغابة جودائم دعماً لمناشط الحركة العامة للكشافة والمرشدات.

وأوضحت المؤسسة في بيان، اليوم السبت، أن ذلك يأتي ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، حيث تم افتتاح مشروع حفر بئر مياه ارتوازي عميق بغابة جودائم التابعة للحركة العامة للكشافة والمرشدات.

وأوضح البيان أن غابة جودائم تعتبر أحد الركائز الأساسية للمناشط الكشفية في ليبيا ومنذ عقود وتعتبر أيضا مكان إشعاع ثقافي واجتماعي ورياضي وترفيهي مهم يقصده عامة الناس ومن كافة أنحاء ليبيا.

وذكر البيان أن المؤسسة الوطنية للنفط قامت بحفر هذا البئر كمساهمة منها للحفاظ على البيئة واستمرار هذه الغابة وحمايتها من الجفاف، إذ تبلغ مساحة الغابة 110 هكتار تغطيها أكثر من 60000 من أشجار الصنوبر، وكانت تعاني من شح المياه بشكل كبير.

حضر مراسم افتتاح المشروع مختار عبدالدائم مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وإبراهيم خليفة منسق متابعة المشاريع التنموية بالادارة، ومن القيادة العامة لكشاف ومرشدات ليبيا أنور عقيل مفوض البرامج، وعلي غولة المفوض الدولي، وميلود كليلة مفوض الرواد، وعادل المحروق مفوض الفتيان، وخالد كحلول مدير مركز تدريب الكشافة جودائم.