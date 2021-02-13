الدبيبة يبدأ مداولاته لتشكيل الحكومة

بدأ رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مداولاته لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث سيباشر التواصل مع مجلس النواب وفق دوائره الـ13، آملا التئام المجلس في جلسة مكتملة النصاب في أقرب فرصة ممكنة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، في بيان، اليوم السبت، أن الدبيبة سيكون مستعدا لتقديم الحكومة طلبا من مجلس النواب بعد اكتمال نصابه القانوني لمنحها الثقة في الموعد المقرر.

وكان الدبيبة، ذكر الأسبوع الماضي، أن حكومته بحاجة إلى موافقة مجلس النواب في طبرق ومن المنطقي أن تنتظر حكومة عبد الله الثني الكلمة النهائية من المجلس.

وكشف أن حكومته ستكون حكومة تكنوقراط قائمة على الجدارة وإثبات نفسها بسلطتها في العمل، مؤكدا حرصه على ضمان تمثيل جميع شرائح ليبيا بشكل عادل، لكن التركيز سيكون على التكنوقراط.

وقال الدبيبة لوكالة “الأناضول” إن أولويات الحكومة الجديدة تتمثل في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والعمل على أزمة انقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى مسألة صياغة الدستور وتشكيل “لجان سلام”.

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