حمودة لـ ليبيا 24: دبيبة يبدأ مداولاته لتشكيل الحكومة الجديدة

قال، محمد حمودة، المسؤول عن المكتب الإعلامي والناطق باسم رئيس الحكومة الجديدة، السبت، إن رئيس الحكومة، عبد الحميد دبيبة، بدأ مداولاته لتشكيل الحكومة الجديدة التي سيباشر فيها التواصل مع مجلس النواب وفق دوائره الـ 13.

وَأضاف حمودة في تصريحات خاصة لـ ليبيا 24، أن دبيبة أعرب عن أمله في التئام مجلس النواب في جلسة مكتملة النصاب في أقرب فرصة ممكنة.

وتابع حمودة أن دبيبة سيكون مستعدا لتقديم الحكومة بطلب من مجلس النواب بعد اكتمال نصابه القانوني لمنحها الثقة في الموعد المقرر .

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