مراقبة تعليم تاجوراء تتسلم فصول دراسية متنقلة

تسلمت مراقبة تعليم تاجوراء، اليوم السبت، المجموعة الأولى من الفصول الدراسية المتنقلة الخاصة بمدرسة «القدس» للتعليم الأساسي، ومن المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة باقي المجموعًا تباعًا ليتم استئناف الدراسة بالمدرسة.

وزار مراقب التعليم رفقة رئيس قسم المتابعة ومدير مكتب التواصل والإعلام ظهر اليوم، الموقع الذي تم اختياره لمدرسة «القدس» بحضور مدير المدرسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب، حسب بيان منشور على صفحة المراقبة بموقع «فيسبوك».

– «تعليم الوفاق»: استئناف الدراسة في نحو 2400 مؤسسة

وخلال الزيارة، تسلم مراقب التعليم المجموعة الاولى، وجرى توزيعها و تنظيمها في الأماكن المخصصة لها.

وأعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، السبت، استئناف الدراسة في 2415 مؤسسة تعليمية بعد حصول هذه المؤسسات على إذن بفتحها «دون شروط»، مع متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» من قبل فريق تقييم جهوزية المؤسسات التعليمية في مراقبات التعليم المختلفة.

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