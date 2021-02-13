“تعليم تاجوراء” تتسلم المجموعة الأولى من الفصول الدراسية المتنقلة

تسلمت مراقبة تعليم تاجوراء، المجموعة الأولى من الفصول الدراسية المتنقلة الخاصة بمدرسة «القدس» للتعليم الأساسي، اليوم السبت.

وبحسب منشور على صفحة مراقبة تعليم تاجوراء على موقع “فيسبوك”، أوضح أنه من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة باقي المجموعات تباعًا ليتم استئناف الدراسة بالمدرسة.

وذكر المنشور أن مراقب التعليم زار رفقة رئيس قسم المتابعة ومدير مكتب التواصل والإعلام، الموقع الذي تم اختياره لمدرسة «القدس» بحضور مدير المدرسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب.

وخلال الزيارة، تسلم مراقب التعليم المجموعة الأولى، وجرى توزيعها وتنظيمها في الأماكن المخصصة لها.

كانت قد أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، السبت، استئناف الدراسة في 2415 مؤسسة تعليمية بعد حصول هذه المؤسسات على إذن بفتحها دون شروط، مع متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» من قبل فريق تقييم جهوزية المؤسسات التعليمية في مراقبات التعليم المختلفة.