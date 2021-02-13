استمرار توافد أعضاء النواب القادمين من بنغازي على مدينة صبراتة

تواصل مدينة صبراتة، اليوم السبت؛ استقبال أعضاء مجلس النواب الليبي، القادمين من بنغازي للمشاركة في جلسة مجلس النواب الليبي.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة بعد غد الإثنين، التي ستمهّد لجلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، كما يستمر توافد بقية الأعضاء إلى المدينة.

ونشرت صفحة مجلس النواب المنعقد في طرابلس، عددًا من الصور للحظة وصول النواب من بنغازي إلى صبراتة.

موضحة أن الأعضاء الذين وصلوا اليوم قدموا من المنطقة الشرقية، للمشاركة في الجلسة المزمع عقدها بعد غد الإثنين، التي ستناقش مكان وجدول أعمال الجلسة الرسمية التي ستعقد عند اكتمال تشكيلة الحكومة، وعرضها على المجلس، فيما سيتجه بقية الأعضاء غدًا إلى مقر إقامتهم في مدينة صبراتة.

وفي وقت سابق من اليوم كشف عضو مجلس النواب عن مدينة صبراتة، المبروك الخطابي، وصول 20 نائبًا من المنطقة الشرقية حتى الآن إلى مطار زوارة ومنه إلى مدينة صبراتة.