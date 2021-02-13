الدبيبة يبدأ في تقييم ترشيحات حكومة الوحدة الوطنية

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بدأ، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، العمل على تشكيل الحكومة وتقييم كل الترشيحات المقدمة من أجل تولي مهام الحقائب الوزارية في الحكومة.

وقال الدبيبة، على تويتر، “ما زلنا نعمل بكل جد على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بدأنا فعليا عملية التقييم لكل الترشيحات والسير الذاتية التي استلمناها”.

وأضاف، “ستكون اختياراتنا وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة”.

وتابع الدبيبة، “لن نخيب الآمال المعقودة علينا بإذن الله، فالشعب الليبي يستحق الأفضل دائما.”