وصول عدد من النواب إلى صبراتة للمشاركة في جلسة الإثنين المقبل

أعلن مجلس النواب، السبت، أن عددا من أعضاء المجلس قد وصلوا مدينة صبراتة قادمين من مدينة بنغازي للمشاركة في جلسة مجلس النواب الإثنين المقبل.

وقال مجلس النواب الموازي في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن جلسة المجلس الإثنين المقبل ستمهد لمنح الثقة للحكومة الجديدة، لافتا إلى استمرار توافد بقية الأعضاء إلى المدينة.

وأوضح البيان أن أعضاء مجلس النواب الذين وصلوا إلى مدينة صبراتة، اليوم السبت، هم من النواب المجتمعين في طبرق قدموا للمشاركة في الجلسة المزمع عقدها الإثنين المقبل والتي ستناقش مكان وجدول أعمال الجلسة الرسمية التي ستعقد عند اكتمال تشكيلة الحكومة وعرضها على المجلس فيما سيتجه بقية الأعضاء غداً إلى مقر إقامتهم في مدينة صبراتة.

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