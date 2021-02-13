دبيبة يبدأ مداولاته لتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة

بدأ رئيس الحكومة المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبدالحميد دبيبة، مداولاته لتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، وسيباشر فيها خلال الأيام المقبلة.

وبحسب المكتب الإعلامي لدبيبة، فإنه سيتواصل مع مجلس النواب وفق دوائره الـ13 آملا التئام المجلس في جلسة مكتملة النصاب في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف المكتب، أن دبيبة سيكون مستعدا لتقديم الحكومة بطلب من مجلس النواب، بعد اكتمال نصابه القانوني لمنحها الثقة في الموعد المقرر .

وانتخب ملتقى الحوار السياسي يوم الجمعة قبل الماضي، محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس، إضافة إلى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا