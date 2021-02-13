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اتفاق مصري تونسي بشأن إنهاء الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتفقت مصر وتونس على تكثيف الجهود من أجل إنهاء الأزمة الليبية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، السبت، بحث خلاله الوزيران سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أُطر التعاون القائمة بين مصر وتونس في أقرب وقت ممكن.

ووفق بيان للخارجية المصرية، فقد أكد الوزيران ضرورة مواصلة الجهود العربية التي تستهدف التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق بين مصر وتونس حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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