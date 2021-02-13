بدء تدفق المياه إلى شرق بنغازي بعد قطعها لساعات

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم السبت، بدء تدفق الإمداد المائي لشرق مدينة بنغازي، وذلك بعد استكمال الشركة العامة للمياه والصرف الصحي أعمالها.

وقال الجهاز عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تم بالفعل البدء في ضخ 100 ألف متر مكعب من المياه في الثامنة مساءً على أن يتم ضخ 60 ألفًا أخرين صباح غدًا الأحد.

– قطع المياه عن شرق بنغازي 6 ساعات السبت المقبل

وانقطع الإمداء المائي عن المناطق السكنية شرق مدينة بنغازي ابتدءًا من الثامنة صباح اليوم، بناءً على طلب مسؤول قطاع الإسكان والمرافق في بنغازي قطع التغذية عبر مسار خط المياه قرب مفترق المطار بالمدينة مع الطريق الدائري الخامس؛ لإجراء أعمال تحوير الخط وربطه على الشبكة العامة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا