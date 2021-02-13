النواب يُمهدون لـ”الثقة”.. جلسة مرتقبة الاثنين

وصل مساء السبت، عدد من أعضاء مجلس النواب إلى مدينة صبراتة، قادمين من بنغازي للمشاركة في جلسة للمجلس ستعقد يوم الاثنين المقبل، والتي ستمهّد لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، كما يستمر توافد بقية الأعضاء إلى المدينة.

يذكر أن أعضاء مجلس النواب الواصلين مساء اليوم هم من النواب المجتمعين في طبرق، وقدموا إلى صبراتة للمشاركة في جلسة الإثنين المقبل، والتي ستناقش مكان وجدول أعمال الجلسة الرسمية التي ستعقد عند اكتمال تشكيلة الحكومة وعرضها على المجلس، فيما سيتجه بقية الأعضاء الأحد إلى مقر إقامتهم في مدينة صبراتة.

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