العقوري يؤكد لسفير أسبانيا: مجلس النواب من مهامه تهيئة البلاد للانتخابات المقبلة

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري”، اتصالاً هاتفياً من فرانشيسكو خافـيير سفير مملكة اسبانيا لدى ليبيا ، حيث تباحث الجانبان آخر التطورات السياسية وأبرزها اختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد “العقوري” على حرص مجلس النواب على دعم المجلس الجديد للقيام بمهامه وأبرزها تهيئة البلاد للانتخابات نهاية هذا العام ، كما أنتهز الجانبان الفرصة للتأكيد عن تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين .

وأوضح “العقوري” حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون مع الجانب الاسباني وخاصة في المجال الاقتصادي نظرا للمميزات التي تتمتع بها الشركات الاسبانية واحتياجات السوق الليبي ، مضيفا على أن لجنة الخارجية تحرص على تعزيز التعاون مع البرلمان الاسباني والاستفادة من خبراته.

وقدم “العقوري” شكره للجانب الاسباني لوقوفه دائما مع تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والسلام والديمقراطية ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية .

بدوره ثمن السفير الاسباني دور مجلس النواب الليبي في دعم الاستقرار وجدد استعداد بلاده لدعم ليبيا نحو الاستقرار وتعزيز العلاقات في جميع المجالات.