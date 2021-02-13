المنفي يستقبل وفود أعيان ومشائخ القبائل في مقر إقامته بطبرق

استقبل رئيس المجلس الرئاسى الليبي الدكتور محمد المنفي، اليوم السبت، بمقر إقامته الموقتة بمدينة طبرق، عدة وفود من أعيان ومشائخ وممثلي المكونات الاجتماعية لقبائل العبيدات والعواقير والمغاربة والعريبات والقبايل .

وهنأت الوفود المنفي، على توليه زمام رئاسة المجلس الرئاسي، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس، بحسب المكتب الإعلامي للمنفي.

بدوره رحب المنفي بالحضور، وشكرهم علي جهودهم المبذولة والاستمرار من أجل المحافظة علي النسيج الاجتماعي الليبي.

وأمس الجمعة وصل المنفي، إلى طبرق صباح قادمًا من مدينة بنغازي، في ثاني زيارة بعد تسميته الأسبوع الماضي، على ما أفاد مراسل «بوابة الوسط» في المدينة.

ولدى وصوله قاعدة طبرق الجوية، كان في استقبال المنفي، عمداء بلديات طبرق وامساعد وبئر الأشهب، إضافة إلى رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة صقر الجروشي.

وكانت مدينة بنغازي المحطة الأولى في أول زيارة للمنفي إلى ليبيا منذ تسميته، حيث التقى أمس الخميس، ممثل القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وعددًا من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والشخصيات الاجتماعية، بمجرد هبوط طائرته في مطار بنينا قادمة من مطار أثينا.

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