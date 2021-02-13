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المنفي يؤكد دور القبائل بالمحافظة على النسيج الاجتماعي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي، السبت، في مقر إقامته المؤقتة بمدينة طبرق، عدة وفود من أعيان ومشائخ وممثلي المكونات الاجتماعية لقبائل العبيدات والعواقير والمغاربة والعريبات والقبايل.

ووفق بيان لمكتب المنفي الإعلامي، فقد هنأ الحضور رئيس المجلس الرئاسي على توليه رئاسة المجلس، مؤكدين على دعمهم الكامل للمجلس الجديد.

بدوره رحب المنفي بالحضور وشكرهم على جهودهم المبذولة باستمرار من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي الليبي.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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