المنفي يؤكد دور القبائل بالمحافظة على النسيج الاجتماعي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي، السبت، في مقر إقامته المؤقتة بمدينة طبرق، عدة وفود من أعيان ومشائخ وممثلي المكونات الاجتماعية لقبائل العبيدات والعواقير والمغاربة والعريبات والقبايل.

ووفق بيان لمكتب المنفي الإعلامي، فقد هنأ الحضور رئيس المجلس الرئاسي على توليه رئاسة المجلس، مؤكدين على دعمهم الكامل للمجلس الجديد.

بدوره رحب المنفي بالحضور وشكرهم على جهودهم المبذولة باستمرار من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي الليبي.

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