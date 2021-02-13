غدا.. آخر موعد لتقديم السيرة الذاتية للمتقدمين للحكومة الجديدة

أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الجديدة، السبت، أن يوم غد الأحد هو آخر موعد لتقديم السيرة الذاتية للمتقدمين للحكومة الجديدة التي ستكون لكل ليبيـا لشغل المناصب من قبل المتقدمين إلى رئيس الحكومة، عبد الحميد دبيبة.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن هناك تشاورات تجرى من يوم أمس بهذا الخصوص، مضيفا أنه يعتقد أن غداً سيكون هنالك بعض المتقدمين لتقديم المزيد من السيرة الذاتية وسينظر فيهم رئيس الحكومة، عبد الحميد دبيبة.

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