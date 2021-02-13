عاشور أبوراشد: هناك معرقلون لبناء الدولة الليبية

أكد السفير عاشور أبو راشد، مندوب ليبيا السابق لدى جامعة الدول العربية، وجود معرقلين لبناء الدولة، مشيرا إلى أن كلا منهم له دوافعه.

واعتبر أبو راشد في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن هذا الأمر طبيعي، إلا أن المجموعات المؤدلجة أو المسلحة لن تؤثر على هذا المسار، فالمناخ الوطني العام بعد معاناة قاسية بات يتطلع للخروج من هذه المرحلة مدعوماً بالتوافق الدولي.

وأبدى السفير السابق تفاؤله «بقرب انتهاء المرحلة الانتقالية التي طالت وانعكست سلباً أمنياً واقتصادياً على بلاده»، مضيفاً «هذا التطور في اعتقادي يعود إلى التوافق الدولي لحل الأزمة سياسياً، وهو الأمر الذي لم يكن محل توافق في السابق».

واستطرد «تشكيل حكومة موحدة وتحديد موعد حتمي للانتخابات أمر بالغ الأهمية، ولم يتبق إلا ما قد ينتج من اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية في مدينة الغردقة المصرية، بخصوص صياغة توافقية لمسودة الدستور».