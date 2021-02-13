جوعا وعطشا.. عائلة سودانية تفارق الحياة بعدما ضلت طريقها في صحراء ليبيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، تفاصيل قصة مأساوية لعائلة سودانية تاهت في صحراء ليبيا وفارق جميع أفرادها الحياة عطشًا وجوعًا.

وأكدت مصادر صحفية، أن قوات الأمن قد عثرت في منطقة صحراوية على بعد 400 كيلومتر جنوب شرق الكفرة، على سيارة رباعية الدفع ومن حولها جُثث متحللة لعائلة “فائز الأمين”، والذين فارقوا الحياة بسبب الجوع والعطش بعد فقدانهم.

كما تمّ نشر صورة لرسالة عُثر عليها بين مقتنيات العائلة، والتي ترجع للسيدة مزنة سيف الدّين حسن، هي التي كتبتها بعدما فقدت الأمل في الوصول إلى الوجهة المقصودة.

وانتشرت الوصية التي تركتها السيدة السودانية بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الكثير من المتابعين عن حزنهم الشّديد للمأساة التي عاشتها العائلة السودانية قبل مفارقة جميع أفرادها الحياة.

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