إنقاذ 16 مهاجرا بينهم أطفال وسيدات قبالة زوارة

تمكنت وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زوارة التابعة لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل، السبت، من ضبط وإنقاذ قارب لمهاجرين غير شرعيين على متنه 16 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم 3 نساء و3 أطفال.

وبحسب ببان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” تم إنقاذ المهاجرين من على متن قارب مطاطي متهالك في عرض البحر.

وأضاف البيان أنه تم نقل المهاجرين إلى مقر وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زوارة وتقديم لهم كافة المساعدات الإنسانية والطبية بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي والمنظمة الدولية للهجرة، لافتا إلى أنه تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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