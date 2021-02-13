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وزير الدولة لشؤون المهجرين يناقش عودة نازحي تاورغاء من مدينة مصراتة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شارك وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين  ” أبوبكر جلالة”، اليوم السبت في الجلسة الحوارية التي أقامتها الوزارة حول تحديات عودة نازحي تاورغاء إلى مدينتهم، بحضور كل من  وزير الحكم المحلي المكلف  “عبدالباري شنبارو”،  رئيس المجلس المحلي تاورغاء ” عبدالرحمن الشكشاك”، مدير مكتب النازحين بوزارة الداخلية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بتاورغاء.

وتم خلال الورشة مناقشة التحديات الأمنية للمخيمات، وجبر الضرر وآليات تهيئة الخدمات القطاعية والبنية التحتية وعودة  نازحي تاورغاء المقيمين في مدنية مصراتة وتسوية أوضاعهم.

وأكد المشاركون في الجلسة الحوارية  على ضرورة دعم القطاعات الحيوية بتاورغاء، والاتفاق على  العديد من التوصيات التي سيتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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