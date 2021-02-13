الرعيض: سيتم اختيار رئاسة جديدة لمجلس النواب في صبراتة

قال عضو مجلس النواب الموازي، محمد الرعيض، أن مجلس النواب سيعقد جلسة في مدينة صبراتة، مضيفا أنها قد تكون برئاسة أكبر الأعضاء سناً.

وأوضح الرعيض في تصريحات صحفية، أنهم سيسعون لالتئام مجلس النواب خلال هذه الجلسة، مضيفا أنه من المتوقع أن يصل عدد النواب الحاضرين إلى 100 عضو من مختلف مناطق ليبيـا.

وتابع الرعيض أن أعضاء المجلس سيدرسون في هذه الجلسة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيما يتعلق بالدورة البرلمانية لرئيس المجلس لتكون 6 أشهر، مبينا أنه سيتم اختيار رئاسة جديدة لمجلس النواب.

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