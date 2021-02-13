الوافي: فرض الإغلاق الجزئي في سبها لاحتواء انتشار كورونا

قال المتحدث باسم المجلس البلدي سبها، أسامة الوافي، إنه حتى الآن لم يكتشف السبب وراء هذه الطفرة في الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الوافي في تصريحات إعلامية عبر قناة “سكاي نيوز”، اليوم السبت، إن قرار الإغلاق الجزئي الذي تم فرضه بالمدينة، لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم المجلس البلدي أن البلدية حتى يوم 5 فبراير كانت تسجل إصابة أو إصابتين كمعدل يومي، إلا أنه خلال الخمسة أيام الماضية اكتُشفت 114 حالة.

وتابع: “سبها والجنوب عمومًا يفتقران إلى أبسط الاحتياجات لمجابهة تلك الجائحة، فضلاً عن الأزمات اليومية التي تزيد من توابعها السلبية، مثل نقص الوقود وانقطاع الكهرباء”.