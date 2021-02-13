أبو راشد يؤكد على أهمية تشكيل حكومة موحدة وتحديد موعد للانتخابات

أكد مندوب ليبيا السابق لدى جامعة الدول العربية، عاشور أبو راشد، أن هناك معرقلين لبناء الدولة الليبية.

وشدد أبو راشد في تصريحات صحفية، على أن المجموعات المسلحة لن تؤثر على المسار السياسي، مبينا أن المناخ الوطني العام بعد معاناة قاسية أصبح يتطلع للخروج من هذه المرحلة مدعوماً بالتوافق الدولي.

وأعرب أبو راشد عن تفاؤله بقرب انتهاء المرحلة الانتقالية التي طالت وانعكست سلباً أمنياً واقتصادياً على ليبيا، لافتا إلى أنه يعتقد أن هذا التطور يعود إلى التوافق الدولي لحل الأزمة الليبية سياسياً.

وأكد أبو راشد على أهمية تشكيل حكومة موحدة وتحديد موعد حتمي للانتخابات، مضيفا أنه لم يتبق إلا ما قد ينتج من اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية في مدينة الغردقة المصرية بشأن صياغة توافقية لمسودة الدستور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24