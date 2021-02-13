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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

13 February, 2021

إلتأمت بفندق هارون بالعاصمة طرابلس صباح اليوم السبت 13 فبراير 2021 (ورشة عمل) ــ بعنوان (أهالي تاورغاء وتحديات العودة إلى مدينتهم) .

وشارك في هذه الندوة شخصيات رسمية وإعتبارية تُمثل بعض الوزارات والهيئات بحكومة الوفاق يتقدمهم :

ــ الدكتور(يوسف جلالة) الوزير المفوّض لشؤون النازحين والّلاجئين ــ ورئيس لجنة مُتابعة تنفيذ محضر إتفاق تاورغاء ومصراته بشأن عودة النازحين وتعويض المُتضررين .

ــ السيّد (عبدالباري شنبارو) ــ وكيل وزارة الحُكم المحلي ــ والمُكلّف بتسيير شؤون الوزارة.

ــ السيّد ــ المُقدّم (أكرم الراجحي) ــ مُديرمكتب النازحين بوزارة الداخلية.

ــ السيّد مُستشار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني .

وعن السُلطة المحلية تاورغاء شارك كلٌ من :

ــ السيّد (عبدالرحمن الشكشاك) ــ رئيس المجلس المحلي .

ــ السيّد (منصور القنطري) رئيس مجلس الحُكماء والشورى.

ــ السيّد (عبدالنبي بوعرابة) رئيس لجنة تاورغاء لمُتابعة وتنفيذ محضر إتفاق تاورغاء ومصراته.

ــ السيّد (المبروك سويسي) مُدير مكتب مفوضية المُجتمع المدني تاورغاء.

ــ إلى جانب عدد من رؤساء مؤسسات المُجتمع المدني تاورغاء الفاعلة ــ وبعض المُدونيين والنُشطاء.

وتخلل ورشة العمل إلقاء العديد من الكلمات من قبل الشخصيات الرسمية والإعتبارية المُشاركة ــ ثم فُتح المجال لندورة حوارية موسّعة بين كافة المُشاركين ــ حيث جرت مُناقشة العديد من الملفات والقضايا التي تهم الشأن التاورغي ــ ومن بينها (التحديات الأمنية للمُخيّمات ــ وجبر الضرر ــ آليات تهيئة الخدمات القطاعية والبُنية التحتية ــ عودة نازحي تاورغاء المُقيمين بمدنية مصراتة وتسوية أوضاعهم).

وخلصت ورشة العمل هذه إلى العديد من النتائج والتوصيات منها :

ــ العمل على دعم القطاعات الحيوية بتاورغاء .

ــ تفيعل عمل لجان حصر المباني ــ وصرف تعويضات المنازل والمُنقولات للأهالي.

ــ مُخاطبة وزارة الحُكم المحلي ــ لرئيس لجنة إنتخاب البلديات ــ من أجل تدوين تاورغاء ضمن البلديات التي تنتخب .

ــ مُخاطبة وزارة الداخلية لوضع خطة أمنية لحماية مُخيّمات نازحي تاورغاء في طرابلس وضواحيها.

ــ وضع خطة مُنظمة لإخلاء المُخيّمات .

يُشار إلى إن هذه الورشة ــ تمت بإعداد إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس المحلي ــ بالتنسيق مع بعض مؤسسات المُجتمع المدني تاورغاء الفاعلة.