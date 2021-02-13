المنفي يؤكد على دور القبائل في المحافظة على النسيج الاجتماعي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، السبت، في مقر إقامته المؤقت بمدينة طبرق، عددا من أعيان ومشائخ وممثلي المكونات الاجتماعية لقبائل العبيدات والعواقير والمغاربة والعريبات والقبايل.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للمنفي، فقد هنأ الأعيان والمشائخ المنفي على توليه رئاسة المجلس الرئاسي، مؤكدين على دعمهم الكامل للمجلس الجديد.

وأضاف البيان أن المنفي أعرب عن ترحيبه وشكره للحاضرين على جهودهم المبذولة باستمرار من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي الليبي.

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