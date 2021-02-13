اللجنة الاستشارية بطبرق تبحث مواجهة الموجة الثانية لوباء كورونا

عقدت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا، طبرق اجتماعا بمركز طبرق الطبي، ضم كل من الدكتور فرج الجالي مدير عام مركز طبرق الطبي .

وخلال الاجتماع تم مناقشة آخر الترتيبات المتخذة لمواجهة الموجة الثانية لوباء كورونا، والإمكانيات المتوفرة بقسم العزل لاستقبال وحجر الحالات الموجبة، كما تم التطرق الى أهمية وجود حوافز لرفع الروح المعنوية للعناصر الطبية .. و كيفية تطبيق الآلية المعتمدة بوزارة الصحة في صرف المكافآت المخصصة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية التي عملت في مواجهة الجائحة وفق القوانين واللوائح الصادرة بالخصوص.

وحضر الاجتماع عبدالمنعم سويكر مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق والدكتور عدنان بودية مدير ادارة الشؤون الطبية بالمركز، عطية يوسف مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الامراض السارية طبرق، ومقرر اللجنة السيد حمد الزوي، كما حضر أيضا علي فضل الله مدير ادارة الشؤون الادارية والخدمات بالمركز