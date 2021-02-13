الرعيض: “جلسة صبراتة” تسعى لاختيار رئاسة جديدة لمجلس النواب

زعم عضو مجلس النواب المقاطع محمد الرعيض أن جلسة مدينة صبراتة تهدف لالتئام مجلس النواب.

وتوقع الرعيض في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن يصل عدد النواب بالجلسة إلى 100 نائب من مختلف مناطق ليبيـا، وأردف: قد تكون برئاسة أكبر الأعضاء سنا.

وتابع: سندرس في هذه الجلسة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيما يتعلق بالدورة البرلمانية لرئيس المجلس لتكون 6 أشهر، كما سيتم اختيار رئاسة جديدة لمجلس النواب.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة غدا الإثنين، التي ستمهّد لجلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، كما يستمر توافد بقية الأعضاء إلى المدينة.

وكشف عضو مجلس النواب عن مدينة صبراتة، المبروك الخطابي، وصول 20 نائبًا من المنطقة الشرقية حتى الآن إلى مطار زوارة ومنه إلى مدينة صبراتة.