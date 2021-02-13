الصغير: أعضاء مجلس النواب سيتواجدون جميعًا في جلسة اعتماد الحكومة الجديدة

قال عضو مجلس النواب، عبد الهادي الصغير، السبت، إن أعضاء المجلس سيتواجدون جميعًا في جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأضاف الصغير في تصريحات إعلامية تابعتها ليبيا24 أنه يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر المقبل، ومن ثم الاستفتاء على الدستور، مبينًا أن أعضاء ما يسمى بمجلس الدولة في اجتماعات المسار الدستوري كانوا مصرين على إجراء الاستفتاء دون قاعدة دستورية.

وتابع الصغير أن اجتماعات المسار الدستوري لم تتوصل حتي الآن إلي أي رؤية، موضحًا أن اعتراض أعضاء ما يسمى بمجلس الدولة هو العائق أمام التوصل لاتفاق بشأن قاعدة دستورية للانتخابات.

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