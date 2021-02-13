الوافي: سبها والجنوب عمومًا يفتقران إلى أبسط الاحتياجات لمجابهة كورونا

قال المتحدث باسم المجلس البلدي سبها، أسامة الوافي، السبت، إن سبها والجنوب عمومًا يفتقران إلى أبسط الاحتياجات لمجابهة جائحة كورونا.

وأضاف الوافي في تصريحات صحفية إن قرار الإغلاق الجزئي الذي تم فرضه بمدينة سبها جاء لاحتواء انتشار فيروس كورونا، مبينًا أنه حتى الآن لم يكتشف السبب وراء هذه الطفرة في الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأوضح الوافي أن البلدية حتى يوم 5 فبراير كانت تسجل إصابة أو إصابتين كمعدل يومي، إلا أنه خلال الخمسة أيام الماضية اكتُشفت 114 حالة، مشيرًا إلى أن هناك أزمات يومية في سبها تزيد من توابع كورونا السلبية، مثل نقص الوقود وانقطاع الكهرباء.

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