البيوضي: “تيار الخاسرين” يسعى لتفتيت الكيان الوطني

قال المحلل السياسي سليمان البيوضي، إن هناك من يسعى جاهداً لتدمير التوافق وبناء السلام وسرقة كل التفاؤل ببداية مرحلة جديدة.

وأضاف البيوضي أن تيار الخاسرين يسعى لتفتيت الكيان الوطني وإفشال مخرجات جنيف، وإن نجحوا في مشروعهم فإن صوت المدافع سيرتفع بديلاً عن صوت السلام.

وانتخب محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي في ليبيا، وعبد الحميد دبيبه رئيسا للحكومة الوطنية التي ستشرف على مرحلة انتقالية لإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021، وفقا لما تم الاتفاق عليه في منتدى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة غدا الإثنين، التي ستمهّد لجلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، كما يستمر توافد بقية الأعضاء إلى المدينة.

وكشف عضو مجلس النواب عن مدينة صبراتة، المبروك الخطابي، وصول 20 نائبًا من المنطقة الشرقية حتى الآن إلى مطار زوارة ومنه إلى مدينة صبراتة.