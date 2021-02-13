“العامة لحماية البعثات الدبلوماسية”تضع خطة أمنية لتأمين الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة فبراير

عقد مساعد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمنية وعضو اللجنة العليا للاحتفالات المشكلة بموجب القرار الرئاسي بالخصوص عميد “محمد المداغي” ومدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية العميد وسام بن جامع، اجتماعاً أمنياً موسعاً السبت، في إطار التحضيرات ووضع الترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين الاحتفال الشعبي بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير.

وبحسب إيجاز صحفى للإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، ضم الاجتماع رؤساء ومدراء ومندوبين الأجهزة والإدارات والمكاتب الأمنية والعسكرية وجهاز الحرس البلدي والطب الميداني والإسعاف والطواري، للمشاركة في تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة والتي تعني بتأمين الاحتفال الذي سيقام بهذه المناسبة الوطنية في جو يسوده الأمن والأمان طيلة أيام الاحتفال.