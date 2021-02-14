إنقاذ 16 مهاجرا غير شرعى قبالة ساحل زوارة

تمكنت وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زوارة التابعة لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل، من ضبط وإنقاذ قارب لمهاجرين غير شرعيين على متنه 16 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال، قبالة ساحل زوارة.

وبحسب إيجاز صحفى للوحدة، فقد وجدت الوحدة المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر على متن قارب مطاطي متهالك، لتقوم بإنقاذهم، كما تم نُقل المهاجرون إلى مقر وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زوارة، وقدمت لهم كل المساعدات الإنسانية والطبية بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ، قبل أن يتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.