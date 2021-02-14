المبشر: المصالحة بين الليبيين أهم الأولويات لعبور المرحلة الحالية

أكد الشيخ محمد المُبشر، رئيس «مجلس أعيان ليبيا للمصالحة»، أهمية وقف الحرب وإنهائها، والعمل على تبني مشروع مصالحة وطنية بين الجميع.

وقال المبشر في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن أي اتفاق تنجزه الأمم المتحدة، أو أي وسيط آخر، طالما أنه سيعود بالنفع على ليبيا ويجنبها الحرب، فأنا معه وأؤيده.

واشترط أن يتضمن مشروعاً للمصالحة الوطنية واقعياً ومُدركاً لكل التفاصيل ويراعي جميع أطياف الليبيين.

ورفض المبشر الكلام عن أي سلبيات تتعلق بعملية اختيار هذه السلطة التنفيذية الجديدة، من منطلق أن التوافق والمصالحة بين الليبيين هو الأهم لعبور هذه المرحلة، التي نبني فيها وطننا على أساس من العدل، ثم نتوجه نحو الانتخابات مع نهاية العام الحالي.