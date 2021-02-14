عضو بالنواب الموازي: عقيلة صالح همه السلطة ويتعامل مع مجلس النواب وكأنه شركته الخاصة

عقّب عضو مجلس النواب الموازي، أبو بكر أحمد سعيد، على تصريح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن شرعية جلسة صبراتة، متسائلاً: أي قانونية يتحدث عنها؟.

وأضاف سعيد في تصريح صحفي أن المادة (137) من لائحة مجلس النواب الداخلية واضحة، وتقول “التبين على سبيل الجزم واليقين بتعمد هيئة الرئاسة ومكتبه في تعطيل جلسات مجلس النواب، فإن القرار يكون بإقالته”، لافتًا إلى أن عقيلة صالح يعتقد أن مجلس النواب عبارة عن شركة يملكها، متسائلاً من جديد ما هو الإنجاز الذي حققه عقيلة صالح خلال الست سنوات الماضية؟.

وأشار سعيد إلى أن عقيلة صالح قبل جلسة غدامس صرح أنه عازم على الترشح للرئاسي وقال : “افعلوا ما شئتم”، مبينًا أنه بعد خسارته في عملية التصويت، تغير هدفه من جديد وتمسك برئاسة مجلس النواب.

وأضاف سعيد أن آلية مخرجات الحوار السياسي الليبي في جنيف، لم تكن واضحة سواء من ناحية اختيار أعضاء الحوار أو من ناحية اختيار السلطة التنفيذية التي ستقود المرحلة التمهيدية المُنتهية بإجراء الانتخابات العامة في ديسمبر المُقبل، معتيرًا أن النهج الذي اتبعته بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا في اختيار أعضاء لجنة الـ75، لا يمكن اعتباره اختيارًا ديمقراطيًا، يستند عليه وثيقة دستورية سواء كان إعلان دستوريًا مؤقتًا أو مخرجات أو الاتفاق السياسي في حد ذاته، متأسفًا لحالة الانسداد السياسي التي تسبب فيها انقسام مجلس النواب خلال السنوات الماضية من جهة الحرب على العاصمة طرابلس، التي فاقمت الأزمة السياسية في البلاد من جهة أخرى، حسب تعبيره.

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