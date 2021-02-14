قافلة طبية من اللواء طارق بن زياد لدعم مستشفى بن سينا التعليمي

عقدت بلدية سرت اجتماعا موسعا بمستشفى بن سينا التعليمي، وقد تم خلال الاجتماع بحث احتياجاتمستسفى بن سبنا التعليمى ومرافقة الإيوائية والعلاجية والتى تقدم خدمات طبية للمرضى والمترددين عليها وفى مقدمتها قسم غسيل الكلى والاسعافات والعمليات الجراحية واقسام العناية وغيرها.

كما استعرض الحضور خلال الجلسة المساعدات المقدمة من لواء طارق بن زياد التابع للقوات المسلحة العربية الليبية والمتمثلة فى وصول قافلة طبية تحوي شاحنتين محملتين بمستلزمات طبية ومواد تشغيلية طبية لمرضى قسم غسيل الكلى بمشفى سرت التعليمى الايوائى

وأكدت كلمات المجلس التسييري للبلدية والمجلس الاجتماعي لقبائل سرت وادأرة مستشفى بن سينا على الشكر والثناء الى لواء طارق بن زياد بالقوات المسلحة على دعمه ووقوفة مع مستشفى بن سينا وكافة المرضى بالمستشفى فى تقديمهم شحنة مساعدات طبية ولازال التواصل مستمر فى تقديم شحنات مساعدة طبية لهدا المستشفى الايوأئى بسرت

وضم الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت ا. سالم عامر ومدير الخدمات الصحية سرت د. خليفة محمد عبد الفتاح ومدير عام مستشفى بن سينا التعليمى د. على الزرقاء وأمر الكتيبة الأولى لواء طارق بن زياد رائد عاشور المعدانى ونائب رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت محمود أمطير ومدير ادارة الاعلام ببلدية سرت وعدد من أعيان المجلس الاجتماعي لقبائل سرت ومندوبا عن الامداد الطبى بالمستشفى أحمد الزيانى