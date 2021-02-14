التكبالي: “الإخوان” تسعى لإفشال أي تقارب بين حفتر والمنفي

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي النائب علي التكبالي إن جماعة الإخوان تسعى لإفشال أي تقارب بين القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي.

وأرجع التكبالي ذلك في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إلى رفض جماعة الإخوان “المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا” للمؤسسة العسكرية وقائدها، لافتا إلى أن زيارة المنفي لإقليم برقة تبعث برسائل عدة، ويؤكد خلالها أنه يمثل الإقليم في المجلس الرئاسي.

وأكد النائب البرلماني دعم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لرئيس المجلس الرئاسي خلال الفترة المقبلة.