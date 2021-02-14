منصور: جلسة النواب هذا الأسبوع في صبراتة خصصت لسحب الثقة من عقيلة صالح

قال عضو مجلس النواب، مبروك عبد الله منصور، إن الوضع في صبراتة مناسب جدا لاحتضان جلسة مجلس النواب التي وصفها بـ”الحدث التاريخي المهم” وسط ترحيب شعبي كبير بحضور أعضاء المجلس.

وأضاف منصور هذه الجلسة قانونية تمامًا، لافتًا إلى أن أول جلسات مجلس النواب في طبرق عام 2014م، تمت دون دعوة من داخل مقر البرلمان الدستوري ببنغازي، حيث تم الاتفاق بين الأعضاء عن طريق التواصل المباشر بين الأعضاء، وهو أيضا ما حدث بشأن جلسة صبراتة.

وحول تغيير رئاسة البرلمان التي كان متفقا عليها في غدامس، والقول بأن جلسة تغيير الرئاسة لابد أن تكون بحضور الرئيس عقيلة صالح، أكد أن المادة 137 واضحة في النص على جواز سحب الثقة من رئيس المجلس أو نائبيه في حالتين، الأولى إذا ثبت بتقرير طبي عجزه عن إدارة المجلس، والثانية إذا ثبت إساءته للمجلس وتعطيل جلساته.

وتابع منصور أن تعطيل جلسات المجلس هي الفقرة التي سيستند عليها النواب لسحب الثقة من رئيس المجلس، عقيلة صالح، مؤكدا أن هذه الحالة ثابتة ويعرفها كل الليبيين وأيضا المجتمع الدولي، حيث عطلت رئاسة المجلس عقد جلسات في عدة استحقاقات مهمة.

وأشار منصور إلى أن جلسة هذا الأسبوع خصصت لسحب الثقة من رئاسة البرلمان، مؤكدا أنه لا يعقل منطقا ولا قانونا أن يترأس هو الجلسة التي تبحث سحب الثقة منه، خاصة إذا كان الأمر متعلقا بتعطيل الجلسات.

ولفت منصور إلى أن العقبة القانونية الوحيدة هي اكتمال النصاب، وأنه متى توفر فإن النواب يملكون قرارهم والبرلمان هو سيد قراره، وبالتالي تكون الجلسة متفقة مع صحيح القانون، مؤكدًا أن جلسة صبراتة هي تتويج لعديد من المبادرات والمحاولات لتوحيد مجلس النواب عبر عدة مسارات سواء في طنجة أو غدامس من بعدها، مشددًا على أن محاولات لم شمل المجلس مستمرة منذ فترة طويلة.

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