غدامس تحتفل بذكرى تأسيس الحركة الكشفية في ليبيا

أقيمت بالمركز الثقافي في مدينة غدامس، احتفالية بمناسبة الذكرى السابعة والستون لتأسيس الحركة الكشفية في ليبيا والثانية والستون لتأسيسها في غدامس.

وأوضح المجلس البلدي غدامس، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار البرنامج المتعارف عليه في الحركة الكشفية وهو توسيم القادة المتقدمين بالشارات الكشفية وقد جرت خلال الحفل مراسم توسيم سبعة من القادة وسام الشارة الخشبية.

وأثنى عضو المجلس البلدي أحمد عثمان، على جهود القائمين بالحركة الكشفية وحثهم على بذل الكثير من الجهد لأجل أن تستمر الحركة في عطائها الذي لا ينتهي.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم العديد من الجهات الداعمة للحركة الكشفية منها المجلس البلدي.

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