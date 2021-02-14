الأسود: هدف جلسة صبراتة هو توحيد مجلس النواب وانتخاب رئاسة جديدة له

قال عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، السبت، إنه متفائل باكتمال حضور أعضاء مجلس النواب إلى صبراتة، لإتمام عقد جلسة صحيحة مكتملة النصاب للمجلس هذا الأسبوع.

وأضاف الأسود في تصريح صحفي أن الجلسة المتوقع عقدها في صبراتة هي استكمال لما تم الاتفاق عليه في بيان غدامس الختامي، حيث تتضمن إعادة توحيد المجلس وتنظيمه، وانتخاب رئاسة جديدة له، تمهيدًا لإعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وتابع الأسود أن قرار عقد جلسة في صبراتة اتخذه عدد كبير من النواب بعد التشاور فيما بينهم، وبعد أن أصبحت الظروف مهيأة لاستكمال ما أعلن عنه في غدامس، دون ضغوط من أي طرف، مؤكدا عدم استعدادا النواب لقبول أي ضغوط، لافتًا إلى أن النواب لا يقبلون إملاءات من أي طرف سواء كان داخليا أو خارجيا ولا يسمعون إلا صوت الشعب الذي انتخبهم، وأنهم عاقدين العزم على استكمال باقي المسار وباقي الخطوات لتوحيد مؤسسات الدولة وامتلاك حكومة وحدة وطنية تمثل كافة أطياف الشعب ولها السلطة على كامل البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24